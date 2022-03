Titi comenta atuação do Fortaleza e comemora vitória diante do Ferroviário

Após a vitória do Fortaleza por 1 a 0 diante do Ferroviário, o zagueiro Titi reforçou a importância dos pontos somados pelo Tricolor na saída da campo e comentou a atuação da equipe no jogo.

"Clássico é sempre assim. Esse é um clássico regional, muito tradicional. Feliz pelo resultado. É importante conseguir uma pequena, mas importante vantagem pro segundo jogo. Sabemos que ainda ta em aberto, mas contamos com o apoio do nosso torcedor. Sabemos da nossa força, que nós podemos fazer melhor do que foi esse primeiro jogo, mas é importante sempre estar vencendo nesse começo de temporada. Vamos em busca de passar para a final e vencer o campeonato", disse o defensor.

Mesmo com atuação discreta, Tricolor do Pici conta com gol de Yago Pikachu para vencer Clássico das Cores por 1 a 0 e largar na frente no confronto contra o Tubarão da Barra.



O jogo de volta acontece no próximo sábado, 12, às 17h45min, novamente na Arena Castelão. Com o resultado, o Fortaleza joga por empate para avançar de fase e chegar à final do campeonato estadual. Uma vitória simples do Ferroviário leva o duelo para os pênaltis. (Com Martonio Carvalho/Especial para O POVO)