Artilheiro do Fortaleza em 2022, Yago Pikachu chega a marca de 17 gols em menos de um ano

Além do status de goleador, o ala-direito também divide o posto de jogador com mais participações diretas em gols do Tricolor na atual temporada com Moisés

Assim como foi na última temporada, o ala-direito Yago Pikachu tem sido, em 2022, um dos jogadores mais consistentes e decisivos do Fortaleza. Artilheiro do clube neste início de ano com cinco gols em 10 jogos, o atleta 29 anos chegou a marca de 17 tentos e nove assistências em menos de um ano vestindo a camisa vermelho-azul-e-branco.

A estreia de Pikachu pelo Fortaleza aconteceu no dia 23 de março de 2021, na derrota por 1 a 0 para o Santa Cruz, na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. O primeiro gol aconteceu logo em sua terceira partida em campo, diante do Ypiranga, em cobrança de falta, tento este que garantiu a vitória e a classificação da equipe na Copa do Brasil. Ao longo do ano, o ala balançou as redes outras 11 vezes, sendo 9 na campanha histórica do Leão no Brasileirão.

Nesta temporada, além de maior goleador do Tricolor do Pici, Pikachu também é, ao lado de Moisés, o jogador com mais participações diretas em gols, com seis — cinco tentos e uma assistência, acumulando 27% de colaboração nas 22 vezes que o Leão balançou as redes em 2022.

No primeiro confronto da semifinal diante do Ferroviário, realizado na terça-feira, 8, Yago Pikachu voltou a ser decisivo — assim como foi diante do Altos-PI pelo Nordestão — e marcou o único gol da partida, garantindo a vitória e a vantagem do empate para o escrete tricolor no confronto da volta, que será realizado no sábado, 12, às 17h45min, na Arena Castelão.