Fortaleza encerra sequência de três jogos sem vencer Ferroviário no Cearense

Tricolor do Pici não vencia Tubarão da Barra desde 2018. Com gol de Yago Pikachu, Leão bateu equipe coral por 1 a 0 nesta terça-feira e largou na frente nas semifinais do estadual

Além de garantir a vitória do Fortaleza por 1 a 0 sobre o Ferroviário e dar vantagem ao Tricolor do Pici nas semifinais do Campeonato Cearense, o gol de Yago Pikachu encerrou a sequência de três jogos sem vitória do Leão contra o Tubarão da Barra. A equipe leonina não vencia o time coral há quatro anos, ou seja, desde a edição do estadual de 2018.

Nos últimos três jogos entre Fortaleza e Ferroviário pelo Cearense, foram dois empates por 0 a 0 e uma vitória para o Tubarão da Barra por 1 a 0, em confronto realizado em 2020. Considerando jogos da Taça Fares Lopes, o jejum era de cinco partidas, já que o Leão sofreu derrotas para o Coral pela competição em 2018 (5 a 2) e 2019 (1 a 0).



Sobre o assunto Titi comenta atuação do Fortaleza e comemora vitória diante do Ferroviário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na última vitória leonina no Clássico das Cores, os gols foram marcados por Osvaldo e Gustavo. Valdeci descontou para os corais e a partida terminou em 2 a 1. O duelo foi disputado pela segunda fase do Cearense 2018.

Em vantagem no confronto contra o Ferroviário, o Fortaleza busca um resultado diferente contra o Tubarão da Barra nesta edição do Cearense. Na última vez que as equipes se enfrentaram em semifinais do estadual, a equipe coral levou a melhor e eliminou o Leão do Pici da competição.

Tags