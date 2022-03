Fortaleza tem dois jogadores pendurados no Campeonato Cearense

Sete jogadores do elenco tricolor receberam cartão amarelo em três jogos. O artilheiro do time, Yago Pikachu, é um dos que foi advertido em dois duelos

Em três partidas disputadas pelo Campeonato Cearense, o Fortaleza já possui dois jogadores pendurados. O ala-direita Yago Pikachu e o volante Lucas Lima estão com dois cartões amarelos, cada, e precisam ficar atentos se forem a campo novamente contra o Ferroviário no sábado, 12, para não ficarem de fora, caso o Leão avance, do primeiro jogo da final.

Lucas Lima recebeu cartão amarelo no jogo de ida diante do Pacajus, pelas quartas de final do Estadual, e nesta terça-feira, 8, no Clássico das Cores. Já Pikachu foi advertido da mesma forma nos últimos dois jogos do Tricolor. Além deles, possuem um cartão amarelo pelo Campeonato Cearense os seguintes jogadores: Titi, Matheus Jussa, Hércules, Moisés e Benevenuto.

Sobre o assunto Artilheiro do Fortaleza em 2022, Yago Pikachu chega a marca de 17 gols em menos de um ano

Vojvoda avalia desempenho do Fortaleza no clássico: "Nem sempre se pode jogar bem"

Fortaleza inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o Ferroviário

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza e Ferroviário voltam a se enfrentar no Castelão neste sábado. Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Leão joga por um empate para garantir vaga na decisão do certame. Se o Tubarão vencer por um tento de diferença, o classificado sai da disputa de pênaltis. Para avançar diretamente, os corais precisam de uma margem de dois tentos ou mais.

Tags