Fortaleza inicia venda de ingressos e abre check-in para jogo contra o Ferroviário

Clube também está disponibilizando bilhetes para a torcida visitante. A venda de ingressos é feita através do site Bilheteria Virtual e Lojas Leão 1918. As torcedoras tricolores terão entrada gratuita

O Fortaleza iniciou nesta quarta-feira, 9, a venda de ingressos e abriu o check-in para sócios para a partida contra o Ferroviário. As equipes se enfrentam no sábado, 12, às 17h45, na Arena Castelão, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Os bilhetes para o Clássico da Cores têm valores de R$ 20 a R$ 150. As torcedoras do Tricolor do Pici terão entrada gratuita para o confronto.

A comercialização dos tíquetes ocorre tanto de forma virtual, a partir das 13 horas, quanto nas lojas oficiais do clube, desde o meio-dia desta quarta. No setor sul, os bilhetes custam R$ 30, enquanto a parte superior central tem valor de R$ 40. No Bossa Nova o valor é de R$ 70 no setor premium, R$ 150. A torcida visitante poderá comprar ingressos por R$ 30 para ocupar o setor inferior norte. Todos os preços são referentes às entradas inteiras.

O check-in dos sócios começou de maneira escalonada por horário, de acordo com a ordem de prioridade dos planos. Para Conselheiro, Proprietário, Leão do Pici, Kids o sistema abriu às 8 horas. Os adeptos do Leão de Aço puderam reservar lugares a partir de 10 horas. Os demais (Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera) foram liberados às 12 horas.

Tanto para a realização do check-in quanto para a compra do ingresso é necessário apresentar o cartão de vacinação, com três doses contra Covid-19, conforme decreto estadual. Os menores de 12 anos não precisam apresentar o comprovante da vacinação.



