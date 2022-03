Pikachu reforça objetivo do Fortaleza pela primeira colocação do grupo na Copa do Nordeste

Yago Pikachu marcou para o Leão, aos 13 do segundo tempo, no empate em 1 a 1 diante do Altos-PI pela sétima rodada da fase de grupos do Nordestão

Autor do gol do Fortaleza no empate por 1 a 1 diante do Altos-PI, Pikachu comemorou o tento, mas destacou as dificuldades do confronto. O ala reforçou que o objetivo da equipe é alcançar a primeira colocação do grupo B da Copa do Nordeste.

“A gente veio com o intuito de conseguir uma vitória. A gente sabia das dificuldades, do campo, do adversário que está muito mais acostumado a jogar aqui. Foi um jogo muito brigado. Eu acho que nossa estratégia foi ter essa disputa corpo a corpo com jogadores que pressionam mais forte nesse tipo de combate. Feliz pelo gol”, ressaltou.

“A gente quer a primeira colocação. A gente tem o último jogo em casa para conseguir o primeiro lugar porque a gente sabe que é importante jogar em casa. São jogos eliminatórios. Então, se a gente jogar no nosso campo, no nosso estádio, a gente vai ter uma certa vantagem sobre o adversário”, reforçou o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Eficiente, Moisés é o jogador com mais participações diretas em gols do Fortaleza

Versátil, Crispim se coloca à disposição para atuar em mais de uma função no Fortaleza

Fortaleza lança promoção com 50% de desconto para sócias-torcedoras

Com o empate, o Fortaleza aguarda o resultado do jogo do CSA diante do Ceará para saber se continuará na primeira posição do Grupo A. O Tricolor chegou aos 13 pontos, enquanto o time alagoano começou a rodada com 11.

“Eu agradeço aos meus companheiros pelo suporte, pela ajuda diária, ao torcedor e divido com todos eles. A gente continua dando sequência no trabalho. É um ano longo, com muitos jogos. A gente tem que se preparar o máximo possível, descansar que já tem um jogo na terça-feira importante pelas semifinais do Estadual”, completou.

O Fortaleza volta a campo pelas semifinais do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, na terça-feira, 8, e no sábado, 12.