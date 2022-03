Fortaleza lança promoção com 50% de desconto para sócias-torcedoras

Descontos são válidos para adesão ou renovação dos planos Leão Fiel, Leão de Aço, Leão do Pici e Leão do Interior. Campanha promocial segue até o dia 13 de março

O Fortaleza lançou na manhã nesta sexta-feira, 4, promoção com 50% de desconto na adesão ou renovação dos planos de sócias-torcedoras. Válida até o próximo dia 13, os benefícios podem ser utilizados nas modalidades Leão Fiel, Leão de Aço, Leão do Pici e Leão do Interior.

Para participar, as torcedoras devem acessar o site sociofortaleza.com.br ou ir até as lojas oficiais do clube. A adesão pode ser realizada por meio de pagamento no cartão de crédito (valor total parcelado), boleto, via PIX ou à vista. No caso do pagamento à vista, a nova associada terá direito a um kit com brindes especiais.

Com a meta de alcançar a marca de 35 mil associados ainda neste ano, a diretoria tricolor planeja arrecadar cerca de R$ 18,7 milhões com o programa de sócios-torcedores, valor que representa quase o dobro da receita registrada em 2021. No ano passado, o Leão faturou pouco mais de R$ 10 milhões com a modalidade.

O número de associados é atualizado em tempo real e divulgado pelo próprio clube por meio do site www.sociofortaleza.com.br. Até a manhã desta sexta-feira, o Tricolor do Pici tem 30.388 sócios-torcedores ativos, maior número já obtido pelo clube.

