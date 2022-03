Eficiente, Moisés é o jogador com mais participações diretas em gols do Fortaleza

Entre os principais investimentos financeiros do Fortaleza para a atual temporada, Moisés tem correspondido às expectativas com atuações decisivas. Peça importante da formatação tática do treinador Vojvoda, o atacante é o jogador com o maior número de participações diretas em gols do Tricolor do Pici em 2022.

Em oito jogos, cinco deles como titular, Moisés marcou três gols e deu três assistências, o que representa média de uma participação direta a cada 73 minutos em campo. Neste ano, o Leão balançou as redes 20 vezes, ou seja, 30% dos tentos tiveram a colaboração do atacante, segundo o Footstats.

Sobre o assunto Vojvoda elogia postura do Fortaleza após goleada no Cearense

Decisivo no ataque, Fortaleza marcou gols em todos os jogos da temporada

Vojvoda fala sobre adaptação de Renato Kayzer no Fortaleza: "Totalmente normal"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na goleada por 5 a 0 sobre o Pacajus na noite da última quarta-feira, 2, que garantiu a classificação do Tricolor do Pici para a semifinal do Campeonato Cearense, o camisa 21 foi um dos destaques da equipe, com um gol, além de duas finalizações que carimbaram a trave.

Pela Copa do Nordeste, Moisés também chama a atenção em outras estatísticas. Em seis jogos no certame regional, o atacante é o que mais acertou dribles entre os jogadores que compõem o elenco tricolor, com seis fintas bem-sucedidas, e o terceiro que mais finalizou a gol, totalizando quatro chutes certos de 6 tentativas, atrás somente de Valentín Depietri e Igor Torres, ambos com 5 finalizações corretas.



Tags