Versátil, Crispim se coloca à disposição para atuar em mais de uma função no Fortaleza

Em entrevista coletiva realizada no CT do clube, ala tricolor diz que está pronto para atuar em qualquer função do esquema tático escolhido por Vojvoda e projetou duelo difícil diante do Altos-PI pela Copa do Nordeste

Um dos princiapais jogadores do Fortaleza desde a temporada passada, Lucas Crispim concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 3, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Considerado um atleta versátil, capaz de atuar em diversas posições dentro de campo, o ala tricolor se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para atuar em qualquer função do esquema tático escolhido pelo treinador argentino.

"Onde o professor optar por me utilizar, estarei pronto. Costumo dizer que sou um jogador vérsatil, posso atuar pelo meio, nas alas, no ataque, onde precisar, quero jogar. O importante é estar entre os onze. Nós estamos buscando essa perfeição para quando o Vojvoda precisar, estarmos disponíveis para ajudá-lo", disse o camisa dez tricolor.

Durante a coletiva, Crispim também falou sobre o duelo contra o Altos-PI, pela Copa do Nordeste. O jogador falou sobre as possíveis adversidades em relação ao gramado, mas ressaltou a importância de garantir a classificação e ter tranquilidade na sequência da competição.

"Será um jogo muito difícil. Sabemos da força da Copa do Nordeste. Não quero usar isso como desculpa, mas sabemos que o gramado do estádio de alguns adversários não são tão bons. Precisamos nos adaptar o mais rápido possível para passar por cima dessas adversidades. Queremos nos classificar logo, alcanãr a primeira colocação que nos dá essa preferência na fase de mata-mata".

Líder isolado do Grupo A da Copa do Nordeste, com 12 pontos, o Leão do Pici garante vaga nas quartas de final da competição regional caso vença o Altos neste sábado, 5, às 17h45min, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). A partida é válida pela sétima rodada da fase de grupos do certame.

