Pikachu assume artilharia isolada do Fortaleza na temporada

Com gol no empate em 1 a 1 diante do Altos-PI, Pikachu é o artilheiro isolado do Fortaleza na temporada. O ala chegou a quatro gols neste início de 2022 pelo Leão. Valentín Depietri, Romarinho e Moisés, com três gols marcados, aparecem na vice-artilharia.

Além do tento contra a equipe piauiense, Yago Pikachu balançou as redes duas vezes no empate em 2 a 2 diante do Náutico pelo Nordestão. O ala também marcou na goleada por 5 a 0 diante do Pacajus pelo Campeonato Cearense.

O jogador de 29 anos chegou ao Fortaleza em 2021 e terminou a temporada passada como um destaques da equipe. Atuando como ala pela direita no esquema 3-5-2 montado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, o atleta fez 59 jogos, marcou 16 gols e deu nove assistências.

O Fortaleza volta a campo pelas semifinais do Campeonato Cearense contra o Ferroviário, na terça-feira, 8, e no sábado, 12.