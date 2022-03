Vojvoda fala sobre adaptação de Renato Kayzer no Fortaleza: "Totalmente normal"

Renato Kayzer atuou pela segunda vez com a camisa do Fortaleza na vitória do Tricolor por 5 a 0 contra o Pacajus, na noite da última quarta-feira, 2, válido pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense. Em coletiva, o treinador Juan Pablo Vojvoda falou sobre a adaptação do atacante no elenco e afirmou que aos poucos o jogador encontrará a melhor forma para ajudar o time.

“Ele (Renato Kayzer) está conosco há duas semanas. É totalmente normal que o jogador comece a conhecer seus companheiros, o funcionamento do time. Nós confiamos em cada um dos jogadores que temos no elenco. Temos um elenco amplo, com boa quantidade e a competição interna tem que continuar. Os jogadores também necessitam de minutos de jogo. Nesse caso, eu confio no Renato e os companheiros confiam nele, e necessita como todos o tempo prudente para pouco a pouco encontrar uma melhor forma e ajudar o crescimento do time”, disse o treinador.

Renato Kayzer ainda não estreou como titular no Fortaleza. O atleta entrou no decorrer do segundo tempo nos dois jogos em que disputou e está em busca da melhor forma física, além de concorrer com outros nomes no setor ofensivo da equipe.

Nesta temporada, o Tricolor conta com bastante jogadores no ataque. No total, são oito atacantes no plantel e Vojvoda já utilizou todos nas oito partidas que a equipe disputou até aqui na temporada.

