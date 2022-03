Pacajus x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Pacajus e Fortaleza se enfrentam hoje, quarta, 2 de março (2/03), pelo jogo de volta das quartas de final do Campeonato Cearense 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming NordesteFC. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na partida de ida, o Tricolor venceu por 1 a 0e portanto tem a vantagem de jogar por qualquer empate para avançar. O Pacajus está obrigado a vencer. Um triunfo por um gol de diferença leva a decisão para as cobranças de pênaltis. Já uma diferença de dois ou mais tentos para o Índio do Vale do Cajuo classifica diretamente.

Otécnico Raimundo Wagner, do Pacajus, se inspira naclassificação do Iguatu sobre o Ceará, no último sábado, para acreditar na classificação. “É possível, mesmo sendo uma atmosfera diferente, já que o Fortaleza vai jogar no Castelão e ter a torcida do seu lado, mas é possível pelo que fizemos no primeiro jogo”, crê, mesmo com o fato de sua equipenão jogar em seu próprio estádio, o Ronaldão, por decisão da própria diretoria.

Pacajus x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de streaming

Campeonato Cearense 2022 - Pacajus x Fortaleza

Escalação provável

Pacajus

Jhones; Felipe Alysson, Igor Ribeiro, Ramon, Guto; Carlão, Lincoln, Rayro; André Cassaco, Ivanaldo, Edson. Téc: Raimundo Wagner.

Fortaleza

Max Walef; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Ronald, Jussa, Lucas Lima, Crispim; Moisés, Silvio Romero. Téc: Vojvoda.

Quando será Pacajus x Fortaleza

Hoje, quarta, 2 de março (2/03), às 19h30min (horário de Brasília)



Onde será Pacajus x Fortaleza

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

