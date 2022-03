Ferroviária x Vasco ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ferroviária e Vasco se enfrentam hoje, quarta, 2 de março (2/03), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada na Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming por assinatura Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O zagueiro Anderson Conceição destacou que o Vasco deve pensar somente na classificação na Copa do Brasil neste momento. "O momento é de virar a chave. Estávamos jogando o Carioca e conseguimos a classificação para as semifinais. Agora é hora de pensar na Copa do Brasil. A Ferroviária é uma boa equipe e o professor Zé Ricardo tem nos passado muitas informações para esse jogo. É aproveitar esse último treino, tudo o que estudamos do adversário e dar o nosso melhor para alcançar o nosso objetivo", disse.

Anderson Conceição afirmou que os cruzmaltinos precisam evoluir a cada partida. O defensor admitiu que a equipe vem encontrando algumas dificuldades nesta temporada. "Nossa mentalidade tem que ser jogo a jogo. Cada jogo aqui no Vasco tem que ser encarado como uma final. Sabemos que temos pela frente um ano com muitos desafios e vamos procurar assimilar ao máximo o que acontece de bom e ruim para que a gente possa encaixar o nosso jogo. Estamos vivendo um processo de reconstrução, sabemos que não é fácil conseguir dar o melhor logo nos primeiros cinquenta dias de trabalho. Mas nosso grupo está bastante consciente de que deve sempre fazer o melhor a cada jogo e alcançar os resultados", declarou. (Com Gazeta Esportiva)

Ferroviária x Vasco ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: para clientes que assinaram ao serviço de streaming

Copa do Brasil 2022 - Ferroviária x Vasco

Escalação provável

Ferroviária

Saulo; Vidal, Bruno Leonardo (Arthur Henrique), Didi e João Lucas; Uillian Correia, Guilherme Nunes (Thomaz) e Gegê; Netto, Bruno Mezenga e Carlos Orejuela.

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses (Quintero), Anderson Conceição e Edimar; Matheus Barbosa, Juninho, Gabriel Pec, Nenê e Bruno Nazário (Zé Gabriel); Raniel.

Quando será Ferroviária x Vasco

Hoje, quarta, 2 de março (2/03), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Ferroviária x Vasco

Fonte Luminosa, em Araraquara, São Paulo

