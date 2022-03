Palmeiras x Athletico-PR ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Palmeiras e Athletico-PR se enfrentam hoje, quarta, 2 de março (2/03), pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana 2022. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No primeiro confronto entre os dois times, Verdão e Furacão empataram por 2 a 2, na Arena da Baixada. Jailson e Raphael Veiga marcaram para os visitantes, enquanto David Terans e Marlos fizeram para a equipe de Curitiba. Vale lembrar que não há mais o critério do gol qualificado fora de casa na competição.

O Palmeiras vai em busca de um título inédito. Afinal, foi derrotado pelo Defensa y Justicia no ano passado e não disputou a Recopa após conquistar a Libertadores de 1999, já que a competição não foi realizada entre 1999 e 2002. (Com Gazeta Esportiva)

Palmeiras x Athletico-PR ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao canal no serviço de tv por assinatura e/ou o serviço de streaming

Recopa Sul-Americana 2022 - Palmeiras x Athletico-PR

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Jailson; Dudu, Rony e Raphael Veiga.

Athletico-PR

Santos; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Hugo Moura, Erick, Matheus Fernandes, Léo Cittadini e David Terans; Rômulo (Pablo).

Quando será Palmeiras x Athletico-PR

Hoje, quarta, 2 de março (2/03), às 21h30min (horário de Brasília)



Onde será Palmeiras x Athletico-PR

Allianz Parque, em São Paulo (SP)

