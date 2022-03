Guaraní-PAR x América-MG ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Guaraní-PAR e América-MG se enfrentam hoje, quarta, 2 de março (2/03), pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Libertadores 2022. A partida será disputada no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, às 19h15min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Conmebol TV. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Na ida, em Belo Horizonte, o Guaraní venceu por 1 a 0, com gol nos minutos finais. O Coelho teve o domínio das ações, mas não foi eficiente nas conclusões e foi castigado no final. Em caso de empate, os paraguaios garantem sua classificação. Caso o América vença por um gol de diferença, a partida será decidida nos pênaltis. Vitória por dois gols ou mais gols de diferença garantem o Coelho na terceira fase da principal competição do continente.

Para a volta, o técnico Marquinhos Santos terá o retorno do meia Alê, que se recuperou de covid-19 e foi desfalque da equipe na Arena Independência. Esse confronto eliminatório é considerado como o mais importante da história do América-MG, que fez um ótimo Brasileirão na temporada passada. (Com Gazeta Esportiva)

Guaraní-PAR x América-MG ao vivo: onde assistir à transmissão

Conmebol TV: para clientes que assinaram ao canal no serviço de tv por assinatura e/ou o serviço de streaming

Copa Libertadores 2022 - Guaraní-PAR x América-MG

Escalação provável

Guaraní-PAR

Vásquez; Rodi Ferreira, Marcos Cáceres, Roberto Fernández e Guillermo Benítez; Mendoza, Marcelo González, Rodrigo Fernández e Colmán; Fernando Fernández e José Núnez.

América-MG

Jailson; Patric, Iago Maidana, Eder e Marlon; Lucas Kal, Juninho, Índio Ramirez e Matheusinho; Wellington Paulista, Felipe Azevedo e Everaldo.

Quando será Guaraní-PAR x América-MG

Hoje, quarta, 2 de março (2/03), às 19h15min (horário de Brasília)



Onde será Guaraní-PAR x América-MG

Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

