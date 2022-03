São Raimundo x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Brasil 2022 entre São Raimundo e Ceará será disputado hoje, 2, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

São Raimundo e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 2 de março (2/03), pela primeira fase da Copa do Brasil 2022. A partida será disputada no estádio Canarinho, Boa Vista, Roraima, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo nos canais fechados SporTV e Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o Vovô, que precisa somente de um empate para avançar, a classificação representa, além da premiação de R$ 1,5 milhão, a oportunidade de amenizar o momento conturbado que o clube vem enfrentando na atual temporada.

Antes de encarar as quase sete horas de viagem para Roraima, a delegação alvinegra precisou ouvir os protestos dos torcedores no Aeroporto Pinto Martins, direcionados principalmente aos jogadores que estiveram envolvidos na derrota para o Iguatu, no último sábado, 26. O treinador Tiago Nunes e o goleiro João Ricardo foram um dos poucos poupados dos gritos de indignação.

São Raimundo x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: para clientes com serviço de televisão por assinatura

Premiere: para clientes que assinaram ao pay-per-view no serviço de televisão por assinatura

Copa do Brasil 2022 - São Raimundo x Ceará

Escalação provável

São Raimundo

4-4-2: Marcão; Rogério, Jordan, Edson Costa e Paulo Selson; João Paulo, Rian, Caio Mello e Fininho; Marcos Felipe e Carlos Sá. Técnico: Chiquinho Viana.

Ceará

4-3-2-1: João Ricardo; Michel Macedo, Messias, Luiz Otávio e Victor Luis; Richardson e Léo Rafael (Marlon); Mendoza, Vina e Erick (Lima); Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Quando será São Raimundo x Ceará

Hoje, quarta, 2 de março (2/03), às 19 horas (horário de Brasília)



Onde será São Raimundo x Ceará

Estádio Canarinho, Boa Vista, Roraima



