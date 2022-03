Zagueiro do Fortaleza, Titi desabafa sobre as recentes agressões a atletas: "É inadmissível"

No início deste ano, ocorreram ataques a ônibus com direito a explosivos, invasão de campo por indivíduos armados, além de ofensas racistas a jogadores

Atos de violência no futebol brasileiro têm marcado o início de 2022. Torcedores atacaram ônibus de Bahia, Náutico e Grêmio na semana passada, além das ocorrências de invasões de campo e insultos racistas. Em entrevista coletiva, concedida nesta segunda-feira, 28, Titi, zagueiro do Fortaleza, falou sobre as agressões a jogadores e cobrou punição aos envolvidos.

“No caso do Grêmio, a partida não tinha nem começado e o ônibus dos atletas foi atacado. Isso é inadmissível, é inaceitável. Hoje a tecnologia que tem porque não usam as imagens para encontrar e punir as pessoas que cometeram esses atos. Isso é cruel para o nosso futebol e para a nossa sociedade”, desabafou.

No último sábado, 26, o ônibus do Grêmio foi atingido por pedradas na chegada ao Beira-Rio para a disputa da partida contra o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho. O volante Villasanti sofreu traumatismo craniano, concussão cerebral, ferimentos no olho e no quadril, após ser atingido por uma das pedras arremessadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ônibus é apedrejado antes de clássico e Grêmio se recusa a jogar

Atingido em ataque a ônibus do Grêmio, Villasanti recebe alta

Violência no futebol: casos de agressões contra atletas marcam o início de 2022

“Foi no Paraná, no Rio Grande do Sul, na Bahia. Até quando isso? Não dá pra fazer futebol, levar alegria sendo que você não tem essa segurança. O Estado tem que se posicionar, os clubes também e nós jogadores porque não dá pra continuar com ações como essa. Seja de racismo, de situações de invasão de campo. Tem que existir punição”, reforçou o jogador do Leão.

“Vidas foram postas em risco. Quando você joga uma pedra ou pratica qualquer tipo de agressão física a outra pessoa, você expõe a vida de outro ser humano. Quando eu vi aquelas imagens, o goleiro do Bahia, o Danilo com aqueles ferimentos, imagina para a família dele. Eu coloquei meu joelho no chão e agradeci pela vida dele”, completa.

Na última quinta-feira, 24, o ônibus do Bahia sofreu um ataque que deixou três atletas feridos. O goleiro Danilo Fernandes foi atingido no rosto, perto do olho e recebeu 20 pontos em razão de cortes nas pernas e na face.

“Tem maneiras de protestar, de abrir diálogo. O torcedor tem todo o direito de cobrar, mas acima de tudo com muito respeito. Nós não merecemos passar por essas atitudes como aconteceu com o Bahia e o Grêmio. Eu espero que as pessoas sejam punidas”, finaliza.



Tags