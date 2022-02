Fortaleza inicia venda de ingressos para o jogo de volta contra o Pacajus no Estadual

O Fortaleza iniciou na manhã desta segunda-feira, 28, a venda de ingressos para o jogo de volta contra o Pacajus na próxima quarta, 2, às 19h30 na Arena Castelão, válido pelas quartas de final do Campeonato Cearense. As entradas estão disponíveis na Bilheteria Virtual e nas lojas Leão 1918 e credenciadas. Estudantes e sócios torcedores pagam meia.

Para comprar o ingresso, é necessário apresentar o Cartão de Vacinação ou o Vacine Já acompanhado com um documento de identificação com foto, ou a carteira nacional do Conect Sus. Além disso, é preciso ter recebido as duas doses da vacina ou dose única contra o Covid-19, com mínimo de 15 dias de antecedência para a data do jogo. Crianças de até 12 anos poderão adquirir os ingressos sem apresentação do passaporte de vacinação e da carteirinha de estudante.

Sobre o assunto Zagueiro Titi, do Fortaleza, pede oração por paz na Ucrânia

Zagueiros artilheiros: defensores do Fortaleza se destacam pelos gols marcados

Com Ceará eliminado, Fortaleza aumenta favoritismo no Campeonato Cearense

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Confira o valor dos ingressos

Inferior Sul: R$ 30,00 / R$ 15,00

Bossa Nova: R$ 40,00 / R$ 20,00

Premium: R$ 40,00 / R$ 20,00

Vale lembrar que para adultos e crianças acima de 12 anos é necessário apresentar a carteirinha de estudante para adquirir a meia-entrada.

Tags