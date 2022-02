Após gerar especulação, Víctor Méndez é descartado no Fortaleza; entenda

O Esportes O POVO entrou em contato com as diretorias do Fortaleza e do Uñion Española e com o representante do atleta, que negaram qualquer negociação envolvendo o volante

O meia-campista chileno Víctor Mendéz, atualmente na Unión Española-CHI, gerou especulação sobre uma possível transferência para o Fortaleza após postagem no Instagram. Entretanto, o atleta não deve reforçar o Tricolor do Pici para a temporada de 2022. O atleta chamou a atenção da torcida do time do Pici ao postar um story com uma bandeira com as cores do clube cearense e um leão.

O Esportes O POVO entrou em contato com as diretorias do Fortaleza e do Uñion Española e com o representante do atleta, que negaram qualquer negociação envolvendo o volante.

"Nunca fizemos contato com esse atleta", afirmou o presidente do Leão, Marcelo Paz.

Entenda a repercussão

O nome de Víctor Méndez foi associado ao Fortaleza após o atleta publicar um story em sua conta oficial no Instagram. Na postagem, realizada na noite desta última terça-feira, 22, o atleta estava em um avião e colocou emojis que fazem alusão à equipe do Pici: uma bandeira com as cores do clube e um leão. Após a repercussão da postagem, o jogador excluiu a publicação.

Pela liga chilena, atleta já disputou três jogos nesta temporada e marcou um gol. No Unión Española desde o início da carreira, em 2017, o meia disputou 126 jogos e tem quatro gols e 11 assistências na carreira, segundo o oGol.

