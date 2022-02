Exames, testes físicos e "batismo"; veja as primeiras imagens de Zé Welison no Fortaleza

Jogador foi acompanhado pela equipe de comunicação do Fortaleza em seu primeiro expediente e um vídeo foi divulgado no canal do clube no YouTube e aplicativo oficial

Contratação mais recente do Fortaleza, o volante Zé Welison participou do primeiro treino no centro de excelência Alcides Santos na tarde de segunda-feira, 21. O jogador passou por exames médicos e avaliações físicas para se integrar aos trabalhos com o restante do elenco a partir desta terça-feira, 22.

+Análise: como Zé Welison, novo reforço do Fortaleza, pode encaixar no sistema de Vojvoda

Zé Welison se mostrou bem à vontade com os novos companheiros de time e fez questão de cumprimentar todos. Houve até o tradicional “batismo”, como jogador passando no meio de um corredor formado pelos demais atletas e levando alguns tapas de leve nas costas. No aplicativo oficial do Fortaleza, as primeiras imagens do volante com a camisa tricolor foram divulgadas. Confira abaixo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags