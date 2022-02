Análise: como Zé Welison, novo reforço do Fortaleza, pode encaixar no sistema de Vojvoda

O volante tem bons números na defesa e no ataque e características que atendem às necessidades do técnico Juan Pablo Vojvoda no sistema tático do Tricolor

Anunciado pelo Fortaleza no último domingo, 20, Zé Welison chega por empréstimo junto ao Atlético-MG até o fim da temporada. O Esportes O POVO examinou os números e as características do volante na temporada passada pelo Sport e traçou uma análise de como o jogador pode agregar ao time de Juan Pablo Vojvoda.

Zé Welison disputou 31 jogos no Campeonato Brasileiro de 2021, sendo 28 como titular, e atuou como primeiro e segundo volante, sendo um dos destaques do Sport na campanha que culminou no rebaixamento para a Série B. Na competição, o jogador fez dois gols e realizou uma assistência.

Apesar dos números modestos, Zé Welison foi o meio-campista com mais gols do Rubro-Negro no Brasileirão, ao lado de Gustavo. Intenso e versátil, o atleta tem bons números tanto nas estatísticas de defesa quanto de ataque, segundo o Footstats, e pode disputar por uma vaga na equipe titular do Fortaleza como segundo volante, onde atuava Éderson.

O atleta foi quem mais desarmou pelo Sport no Brasileirão. Ao todo, foram 65 desarmes certos, um a mais que o companheiro Marcão Silva, que disputou três jogos a mais que o reforço do Leão do Pici.

Além disso, o volante também foi o segundo jogador do Rubro-Negro que mais fez interceptações, ficando atrás apenas de Sander. Como a equipe do Fortaleza ataca com muitos homens, o atleta poderá agregar na recomposição defensiva. Sem falar que pode contribuir na marcação pressão em linha alta, muito utilizada pelo técnico Vojvoda, que gosta de induzir o adversário ao erro e criar chances de gol no campo de defesa dos rivais.

Zé Welison costuma apoiar no ataque. O atleta foi o segundo jogador do time que mais finalizou e o segundo com mais chutes ao alvo, atrás somente do atacante Mikael. Vale destacar que o volante também foi o terceiro do elenco que efetuou mais assistências para finalização. Atuando em um sistema que o permite infiltrar na defesa adversária, o meio-campista pode repetir seus números no Fortaleza.

O reforço do Tricolor foi o jogador com a maior média de passes certos do meio-campo pra frente na equipe do Sport, com 89,87% de precisão. Zé Welison teve índices de cruzamentos e lançamentos positivos, sendo o jogador com maior aproveitamento nessas duas estatísticas, entre aqueles que disputaram pelo menos um turno no campeonato e com média superior a 0.50 tentativas por jogo.

Outra característica importante de Zé Welison é seu bom aproveitamento nas viradas de jogo. No Sport, ele foi o atleta que mais realizou viradas de jogo certas. Como o Fortaleza atua com Pikachu e Crispim como alas bem abertos, o volante pode aproveitar desse fundamento para acionar os companheiros no extremo do campo, criando novos espaços para atacar.

No clássico contra o Ceará, por exemplo, Pikachu chegou a ficar livre mais de uma vez no lado direito do ataque enquanto a bola estava no lado esquerdo do campo, mas nenhum meia o procurou para lançá-lo em profundidade. Vojvoda deve explorar essas características do atleta.

O novo reforço pode assumir a vaga deixada por Éderson e se tornar uma das peças-chave do sistema de Vojvoda, que encontrou no jogador características semelhantes para assumir a função de segundo volante, na qual foi fundamental nas campanhas de destaque do Tricolor na temporada passada.

