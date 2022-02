Fortaleza anuncia empréstimo de Thiaguinho ao Red Bull Brasil

Clube comunicou que após o término da Série A2 do Campeonato Paulista, o atleta será cedido para o Red Bull Bragantino até o fim da temporada com opção de compra

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 21, o acerto de empréstimo do meia-atacante Thiaguinho ao Red Bull Brasil até o final da Série A2 do Campeonato Paulista. Em nota, o clube comunicou que após o término do torneio, o atleta será cedido para o RB Bragantino até o fim da temporada com opção de compra fixada.

O atleta de 22 anos se destacou no Brasileirão de Aspirantes 2021. Com a equipe Sub-23 integrada ao profissional, Thiaguinho realizou dez jogos com a camisa tricolor. O jogador chegou ao Leão no ano passado e participou da campanha do Fortaleza na competição, em que alcançou as semifinais pela primeira vez.

Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, o jogador iniciou a carreira na base do Grêmio Novorizontino-SP. Em 2020, pelo Paraná, ele viveu seu melhor momento na carreira: foram dois gols pela equipe principal em 35 partidas disputadas.

Thiago Alves chegou ao Fortaleza no ano passado com vínculo de dois anos após compensação financeira ao Paraná. Com boas atuações no time de Aspirantes, subiu para o profissional, entretanto, não recebeu oportunidades devido à concorrência no setor ofensivo da equipe tricolor. O jogador possui contrato com o Tricolor do Pici até junho de 2023.



