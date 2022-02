Goleiro Felipe Alves é emprestado pelo Fortaleza ao Juventude

A ida do arqueiro é por empréstimo cedido pelo Fortaleza até o fim de 2022. O jogador segue com contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2023

O Juventude anunciou nesta sexta-feira, 18, o goleiro Felipe Alves como novo reforço do clube. A ida do arqueiro é por empréstimo cedido pelo Fortaleza até o fim de 2022. O jogador segue com contrato com o Tricolor do Pici até dezembro de 2023. A informação da negociação foi antecipada pelo Esportes O POVO através da coluna de Fernando Graziani.

Felipe, afastado do elenco principal desde janeiro por decisão da comissão técnica e com anuência da diretoria, vai seguir recebendo salário integral do Tricolor, mas o Juventude repassará um valor mensal ao Fortaleza, pagando parte dos salários do atleta.

Trazido por Rogério Ceni em 2019, Felipe Alves logo conseguiu vaga de titular, virou ídolo da torcida e foi um dos responsáveis pelo bom momento recente da equipe, mas perdeu espaço com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

O goleiro disputou 142 partidas pelo Leão e conquistou quatro títulos: tricampeão Cearense (2019, 2020 e 2021) e uma Copa do Nordeste (2019).

Bem-vindo à família Jaconera #Juventude2022 pic.twitter.com/f5gXK9Khrd — E.C. Juventude (@ECJuventude) February 18, 2022

