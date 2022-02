Fortaleza homenageia torcedor diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica

Em vídeo postado nas redes sociais, o Tricolor homenageou o senhor Elder, sócio-torcedor do clube que teve que deixar de frequentar os estádios após ser diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica

Em ação divulgada nas redes sociais, o Fortaleza homenageou Elder, sócio-torcedor do Leão que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), doença regenerativa que afeta o sistema nervoso e acarreta em paralisia. Em vídeo postado nos perfis do Tricolor (veja abaixo) na quarta-feira, 16, o clube o convidou para ver um jogo no camarote e o presenteou com uma camisa oficial autografada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o clube, Elder esteve em dia com o plano do sócio-torcedor mesmo durante a pandemia do Covid-19 e sem frequentar os estádios devido suas condições.

Sobre o assunto Vojvoda avalia estreia de estrangeiros no time titular do Fortaleza: "Necessitam de partidas"

Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo contra o Bahia pela Copa do Nordeste

Veja quem são os destaques ofensivos e defensivos do Fortaleza nos primeiros jogos de 2022

O que é Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)?

Segundo o Ministério da Saúde, a Esclerose Lateral Amiotrófica é uma das principais doenças regenerativas, junto com Parkinson e Alzheimer, e afeta o sistema nervoso de forma progressiva, resultando em paralisia motora irreversível. A ocorrência da enfermidade é mais comum em pacientes entre 55 e 75 anos de idade. Não existe cura para ELA.

Tags