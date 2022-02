Veja quem são os destaques ofensivos e defensivos do Fortaleza nos primeiros jogos de 2022

Com o empate por 1 a 1 diante do Botafogo-PB, na última terça-feira, 15, o Fortaleza completou os seus primeiros cinco jogos na temporada de 2022. Neste recorte de partidas, alguns jogadores se destacaram individualmente em funções defensivas e ofensivas.

Como é característico da equipe comandada pelo treinador Vojvoda, o Tricolor do Pici é um time que troca diversos passes e prioriza a posse de bola. Entre todos os clubes que disputam a Copa do Nordeste, o Leão é o segundo com a maior média de passes por jogo, com 403. Neste fundamento, o zagueiro Marcelo Benevenuto se destaca: 222 passes corretos de 226 tentativas, ou seja, 98,23% de eficiência, segundo dados do Footstats.

Em aspectos defensivos, Lucas Lima tem surpreendido pelo bom desempenho roubando bolas. O meio-campista, que tem sido utilizado como segundo volante com frequência pelo comandante argentino, é o líder de desarmes do elenco tricolor, com 12, três a mais que Ronald, com nove.

Ofensivamente, Igor Torres vem sendo o jogador que mais finaliza pelo Fortaleza. Em cinco partidas, o atacante acertou cinco chutes no gol, além de outros cinco que foram para fora, totalizando uma média de 2 finalizações por jogo. No quesito drible, o destaque é Moisés, que já efetuou quatro fintas bem-sucedidas.

O maior goleador é Romarinho, que vem tendo um bom início de temporada com a camisa do Tricolor do Pici. Nos três jogos que participou, o atacante balançou as redes em todas, assumindo a artilharia do clube no Nordestão.



