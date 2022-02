Vojvoda avalia estreia de estrangeiros no time titular do Fortaleza: "Necessitam de partidas"

Com muitas mudanças na equipe titular, o Fortaleza promoveu as estreias de Silvio Romero, Brayan Ceballos e Landázuri no time titular no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-PB na última terça-feira, 15, no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. Na avaliação do técnico, os atletas precisavam de rodagem para entenderem o funcionamento do time e contribuírem em campo.

“Eles, como todos, necessitam de partidas para entrarem no funcionamento do time. Vamos continuar trabalhando para que eles incorporem rapidamente o que nós necessitamos deles, e que eles também contribuam o que cada um tem para o time”, disse Vojvoda.

Questionado sobre a função de Landázuri em campo, o treinador afirmou que mudou o sistema tático da equipe ainda no primeiro tempo e explica porque posicionou o defensor equatoriano como lateral direito.

“Com respeito a posição de Landázuri, no primeiro tempo, a partir do minuto 20, eu decidi trocar o sistema defensivo. Passamos a jogar de uma linha de três para uma linha de quatro, e a posição mais alta do posicionamento de Landázuri foi por esse motivo também. Ele atacou mais como um lateral direito do que como um zagueiro direito. A partir do minuto 20 do primeiro tempo jogamos com uma linha de quatro porque achei que o adversário estava se sobressaindo e eu acredito que a mudança nesse sistema nos permitiu um pouco mais de controle quanto a nossa fase defensiva”, concluiu.

