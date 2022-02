Após cumprir expediente em João Pessoa, delegação do Fortaleza retorna na tarde desta quarta

Reservas do Fortaleza diante do Belo trabalharam em campo na manhã desta quarta, enquanto os reservas fizeram regenerativo

O treino do Fortaleza nesta quarta-feira, 16, aconteceu em João Pessoa, no centro de treinamento do Botafogo-PB. Somente no turno da tarde é que a delegação tricolor embarcou de volta para casa, trazendo dois empates na bagagem.

No trabalho realizado às 9h30min desta quarta, os titulares do Leão diante do Belo fizeram trabalho regenerativo, enquanto os reservas foram a campo e participaram de trabalho técnico comandado por Juan Pablo Vojvoda. Antes de encarar o Bahia, sábado, também pela Copa do Nordeste, o comandante tricolor vai comandar mais dois treinos no centro de excelência Alcides Santos.

No Pici, Vojvoda contará novamente com o zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Robson, que deixaram o departamento médico, além do recém-contratado Renato Kayzer, que mesmo regularizado não viajou com o time para os dois jogos fora de casa, mas pode estrear diante do Bahia. O Leão não tem nenhum atleta suspenso para a partida de sábado, no Castelão.

A assessoria de imprensa não divulgou o horário de chegada da delegação do Fortaleza. A apresentação deve acontecer na tarde de quinta-feira, no Pici.

