Romarinho, do Fortaleza, fez gol nas três partidas que disputou em 2022

Atacante foi titular contra o Botafogo-PB e fez o gol que abriu o placar no empate por 1 a 1, se isolando na artilharia do Tricolor na temporada 2022

Com o gol que abriu o placar no empate do Fortaleza contra o Botafogo-PB por 1 a 1, o atacante Romarinho balançou as redes nos três jogos que entrou em campo em 2022 e se isolou na artilharia do Leão na temporada, com três gols.

O jogador não atuou em duas partidas do Tricolor no ano. Contra o Ceará, estava relacionado, mas acabou sendo expulso no banco de reservas, depois de se envolver em uma confusão, e cumpriu suspensão automática no jogo seguinte, diante do Náutico.

Na partida de estreia do Tricolor em 2022, diante do Sousa, Romarinho entrou aos 19 minutos do segundo tempo e anotou o quinto gol na goleada por 5 a 0. Contra o Floresta, foi titular e fez o primeiro na vitória por 2 a 0 logo aos cinco minutos. Após a suspensão, voltou a ser titular contra o Botafogo-PB e marcou mais um gol, aos 40 minutos do primeiro tempo, abrindo o placar no empate por 1 a 1.

No Fortaleza desde 2018, Romarinho teve sua temporada mais goleadora nos anos de 2020 e 2021, anotando cinco gols em cada uma. Com o bom início em 2022, o atacante vai ter a chance de melhorar essa marca.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado, 19, no clássico regional contra o Bahia, na Arena Castelão.

