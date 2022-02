Fortaleza sai na frente, mas fica no empate por 1 a 1 com o Botafogo-PB pelo Nordestão

Romarinho abriu o placar para o Tricolor na 1ª etapa, mas Leilson empatou para os donos da casa no início do 2º tempo. Apesar do empate, Leão do Pici segue líder do Grupo A

O Fortaleza voltou a campo na noite desta terça-feira, 15, no Estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), onde enfrentou o Botafogo-PB pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici saiu na frente, com gol marcado por Romarinho, mas cedeu o empate na segunda etapa e ficou no 1 a 1 contra a equipe paraibana.



Com o resultado, o Fortaleza chega ao terceiro empate seguido na competição, mas segue líder do grupo A, com nove pontos conquistados. Com apenas quatros jogos disputados, o Botafogo soma cinco pontos e ocupa a quinta posição da chave B.

Na sequência da competição, o Tricolor do Pici terá pela frente o clássico regional diante do Bahia-BA. Válido pela sexta rodada da competição, o confronto será disputado no próximo sábado, 19, às 17h45min O Povo, na Arena Castelão. Já o Botafogo terá alguns dias para treinar e volta a campo apenas no dia 24, quando visita o Sport-PE, às 21h30min, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

O Jogo

Com várias mudanças na equipe titular, o Fortaleza teve um desempenho abaixo do esperado no confronto diante do Botafogo. Mesmo com mais posse de bola durante o primeiro tempo, a equipe tricolor foi pouco envolvente nas jogadas ofensivas e teve dificuldades no setor defensivo, com os donos da casa insistido em jogadas pelas laterais e levando perigo ao gol defendido por Fernando Miguel em algumas oportunidades.

Aos 15 minutos, o Belo teve sua melhor chance na etapa inicial. Após bom cruzamento de Nicolas, Adilson Bahia tocou de cabeça e a bola foi no travessão. No rebote, Leilson tentou de voleio, mas a bola explodiu em Benevenuto e a zaga tricolor afastou o perigo.

A primeira chance real de gol do Leão do Pici só aconteceu aos 30 minutos. Em rápido contra-ataque, Matheus Vargas fez belo lançamento para Yago Pikachu. O ala tricolor recebeu na intermediária, invadiu a área, mas finalizou para fora, à esquerda do gol defendido pelo goleiro Luís Carlos.

Mesmo com o Botafogo estando melhor na partida, foi o Fortaleza que abriu o placar. Com dificuldades no jogo coletivo, saiu da qualidade individual o gol tricolor. Yago Pikachu fez cruzamento na medida para Romarinho, que infiltrou entre os dois zagueiros alvinegros para tocar de cabeça e fazer 1 a 0 para o Tricolor do Pici.

Ciente das dificuldades defensivas da equipe no primeiro tempo, o técnico Juan Pablo Vojvoda trocou o volante Ronald por Matheus Jussa ainda no intervalo. Apesar da mudança, o time leonino seguiu dando espaços e acabou sofrendo o gol de empate logo aos 8 minutos da segunda etapa. Anderson Paraíba cruzou da esquerda, e Leilson se antecipou a Lucas Crispim e empurrar para o gol.

Quatro minutos depois, os donos da casa tiveram chance clara para virar a partida. Adilson Bahia venceu disputa com Benevenuto e tocou na medida para Leilson, que se livrou da marcação, mas da marca do pênalti, finalizou para fora.

Vojvoda tentou deixar o escrete tricolor mais ofensivo e promoveu as entradas de Lucas Lima, Moisés e Valentín Depietri, mas a equipe leonina seguiu com dificuldades na partida e praticamente não criou chances reais de gol na etapa final.

