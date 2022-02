DM do Fortaleza tem apenas um jogador; Robson está totalmente recuperado

O novo boletim divulgado pelo departamento médico do Fortaleza mostra que o time tem apenas um jogador tratando lesão. Trata-se do lateral-direito Victor Ricardo, egresso do time de aspirantes do Leão, que está com um edema na posterior da coxa esquerda.

O jovem jogador, de apenas 21 anos, já constava no boletim anterior, divulgado no último sábado, 12, junto com outros dois atletas, que não estão mais sob cuidados do DM. São eles o zagueiro Wagner Leonardo e o atacante Robson.

O defensor havia sido diagnosticado com uma gastroenterite viral, mas já está recuperado. Já o atacante cumpria o período de transição após tratamento de um edema na panturrilha esquerda. Os dois, porém, não seguiram com a delegação tricolor que viajou primeiro para Pernambuco e depois foi direto para a Paraíba, onde o Leão enfrenta o Botafogo-PB na noite desta terça-feira, 15, pela Copa do Nordeste.

Para o duelo contra o Bahia, no sábado, 19, ambos estarão à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.



