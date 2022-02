Fortaleza visita Botafogo-PB para defender a liderança do grupo no Nordestão

O Fortaleza visita o Botafogo-PB nesta terça-feira, 15, em jogo válido pela 5ª rodada da Copa do Nordeste. O Tricolor, que está invicto na competição, vem de dois empates e quer voltar a vencer para permanecer na liderança do grupo A. O jogo acontece no Estádio Almeidão, em João Pessoa/PB, às 19h30min.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda vai contar com o retorno do atacante Romarinho, que cumpriu suspensão diante do Náutico. Renato Kayzer, mesmo regularizado, não viajou e só deve estar disponível para o jogo de sábado, contra o Bahia.

Após o jogo de sábado, o Fortaleza permaneceu na capital pernambucana e realizou dois treinamentos no CT do Retrô, na região metropolitana de Recife. A equipe viajou na noite de segunda-feira para João Pessoa, em ônibus fretado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Vojvoda explica porque Romero não foi titular contra o Náutico: "Todos terão oportunidades"

Fortaleza descarta empréstimo de Ronald para o Santos

Fortaleza reencontra o Botafogo-PB: veja quem permaneceu do elenco campeão do Nordeste em 2019

Edinho mira volta por cima no Fortaleza e tenta se reinventar como ala-direito

O Tricolor lidera o grupo A da Copa do Nordeste, com oito pontos conquistados em quatro jogos. Um ponto a mais que o CSA, segundo colocado, e dois a mais que o Sport, mas o Rubronegro pernambucano tem um jogo a menos na competição. Já o Botafogo-PB, é o sexto colocado do grupo B, com quatro pontos. A equipe paraibana tem uma derrota, um empate e vem de vitória por 1 a 0 sobre o Atlético Alagoinhas.

Fortaleza e Botafogo-PB se enfrentaram pela última vez na final da Copa do Nordeste de 2019, quando o Tricolor levou a melhor e venceu por 1 a 0, no próprio Almeidão, conquistando o título inédito no certame regional.

Ficha Técnica

Botafogo-PB

4-4-2

Luis Carlos; Sávio, Gabriel Yanno, Paulo Vitor, Bruno Ré; Diego Gomes, Adriano Jr, Pablo, Anderson Paraíba; Leilson e Nicolas. Téc: Gerson Gusmão.

Fortaleza

3-5-2

Fernando Miguel; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Ronald, Lucas Lima, Lucas Crispim; Silvio Romero e Moisés. Téc: Juan Pablo Vojvoda.



Local: Estádio Amigão, em João Pessoa/PB

Data: 15/02/2022

Horário: 19h30min

Árbitro: Ranilton Oliveira de Sousa–MA

Assistentes: Elson Araujo da Silva–MA e Ivanildo Gonçalves da Silva–MA

Transmissão: ESPN, NordesteFC, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010

Tags