Edinho mira volta por cima no Fortaleza e tenta se reinventar como ala-direito

Um dos destaques do Fortaleza no título da Copa do Nordeste de 2019, Edinho busca se reinventar e treina como ala-direito para conseguir espaço na equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda

O meia-atacante Edinho busca nova função para conseguir espaço no Fortaleza. Ainda sem atuar em 2022, o jogador vem treinando como ala-direito visando ser o reserva imediato de Yago Pikachu, dono da posição.

Em sua terceira passagem pelo Pici, o jogador de 27 anos não joga desde novembro de 2021, quando o Fortaleza perdeu para o Santos por 2 a 0 pela 35° rodada do Brasileirão. Em 17 jogos desde o seu retorno à equipe, o atleta ainda não atuou durante os 90 minutos.

Edinho chegou a recusar algumas propostas para deixar o Fortaleza nesta janela de transferências, mas preferiu continuar no time do coração, onde acredita que pode dar a volta por cima e figurar novamente em campo para ajudar o clube que o revelou.

Fundamental na campanha do título da Copa do Nordeste em 2019 e do Brasileirão do mesmo ano, o atleta marcou oito gols em 52 jogos que disputou naquela temporada.

