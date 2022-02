Fortaleza reencontra o Botafogo-PB: veja quem permaneceu do elenco campeão do Nordeste em 2019

Em jogo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste, Fortaleza e Botafogo-PB duelam nesta terça-feira às 19h30, no estádio Almeidão, em João Pessoa. O local da partida foi palco do último confronto entre as equipes, que decidiram a final da competição em 2019, vencida pelo Tricolor por 1 a 0 e conquistando o inédito título do clube na competição regional.

Três anos depois, o Fortaleza conta no seu elenco atual apenas sete jogadores que faziam parte do elenco campeão do Nordeste, que são eles: Marcelo Boeck, Max Walef, Tinga, Felipe, Romarinho, Edinho e Diguinho, este que integra hoje o time sub-23. Entre todos, apenas Tinga é titular neste início de temporada.

Sobre o assunto Autor do gol de empate do Náutico, Eduardo foi revelado como joia pelo Fortaleza

Vojvoda valoriza construções ofensivas do Fortaleza diante do Náutico, mas enfatiza: "Temos que seguir melhorando"

Vojvoda explica porque Romero não foi titular contra o Náutico: "Todos terão oportunidades"

Fortaleza descarta empréstimo de Ronald para o Santos

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Outros jogadores que ainda pertencem ao Fortaleza também estavam no elenco que conquistou a Orelhuda, mas que estão emprestados ou não fazem mais parte dos planos do clube, que são Felipe Alves, Quintero, Bruno Melo e Gustavo Coutinho. Este último, inclusive, está emprestado ao Botafogo-PB.

Confira a lista completa de jogadores do atual elenco do Fortaleza que disputaram a Copa do Nordeste em 2019

Goleiros

Marcelo Boeck

Max Walef

Defensores

Tinga

Diguinho (sub-23)

Meias

Felipe

Edinho

Atacantes

Romarinho

Tags