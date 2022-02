Fortaleza descarta empréstimo de Ronald para o Santos

O Fortaleza recebeu proposta pelo volante Ronald. O Santos fez oferta de empréstimo gratuito com opção de compra. No entanto, o Tricolor do Pici não pretende liberar o atleta nesses termos, conforme apurou o Esportes O POVO.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, ressaltou que o atual elenco do Leão possui apenas quatro volantes. Esse é um dos motivos para não liberar o jogador ao Peixe. O Santos busca um jogador para a posição desde a chegada do técnico Fábio Carille. O treinador tem utilizado Camacho e Vinícius Balieiro na posição.

Titular do time tricolor, Ronald atuou em 33 partidas pelo Leão, na última temporada. O meia é um dos atletas mais utilizados pelo técnico Vojvoda. Neste ano, o volante não entrou em campo somente em um jogo.

O próximo compromisso do Fortaleza é diante do Botafogo-PB nesta terça-feira, 15, às 19h30min. As equipes se enfrentam pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.



