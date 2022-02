Vojvoda explica porque Romero não foi titular contra o Náutico: "Todos terão oportunidades"

O centroavante argentino, uma das principais contratações do Tricolor do Pici para a temporada de 2022, ainda não foi escalado como titular pelo treinador neste início de ano

Entre as principais contratações do Fortaleza para a temporada de 2022, o centroavante Silvio Romero chegou ao Pici com status de titular, mas ainda não foi escalado pelo treinador Vojvoda entre os 11 iniciais em nenhum dos quatro jogos disputados neste ano.

Ao todo, o atacante argentino participou de 46 minutos, 13 no Clássico-Rei contra o Ceará e 33 diante do Náutico, no empate por 2 a 2 na tarde do último sábado, 12, ambos confrontos válidos pela Copa do Nordeste. Sobre a opção de ter iniciado o duelo contra o Timbu com Romero no banco, Vojvoda esclareceu.

Sobre o assunto "Merecíamos um resultado melhor", diz Romero após empate do Fortaleza

Autor do gol de empate do Náutico, Eduardo foi revelado como joia pelo Fortaleza

Vojvoda valoriza construções ofensivas do Fortaleza diante do Náutico, mas enfatiza: "Temos que seguir melhorando"

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu tomo decisões, e a decisão dessa partida eu achei que Igor Torres e Moisés poderiam fazer algo similar com o que tivemos contra o Ceará. São muitas partidas durante o ano, e todos terão oportunidades no seu devido momento.



Tags