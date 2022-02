Autor do gol de empate do Náutico, Eduardo foi revelado como joia pelo Fortaleza

Autor do segundo gol do Náutico, que decretou o empate por 2 a 2 diante do Fortaleza, pela Copa do Nordeste, Eduardo é natural da capital cearense e cria da base do Tricolor, saindo do clube como uma das maiores promessas do futebol do estado.

Eduardo se destacou pelo Fortaleza por boas atuações na Copa São Paulo de Futebol Júnior nos anos de 2010 e 2011, despertando a atenção de clubes como Fluminense, Cruzeiro e Vasco na época. No time profissional do Tricolor, só atuou em três partidas, chegando a marcar um gol contra o Itapipoca, pelo Campeonato Cearense, em 2011.

Ao final da temporada 2011, o meia se transferiu para o Fluminense, mas não conseguiu se firmar, e depois teve passagens por Ceará, Bahia, Joinville, América-MG, Estoril-POR, Braga-POR, Xanthi-GRE, até chegar ao Náutico no começo desse ano.

Hoje com 28 anos, Eduardo fez sua estreia no Timbu e ajudou o time pernambucano a sair com um ponto na partida contra o clube que o revelou.

