Vojvoda valoriza construções ofensivas do Fortaleza diante do Náutico, mas enfatiza: "Temos que seguir melhorando"

O treinador argentino também falou sobre a possibilidade de Moisés e Silvio Romero formarem uma dupla no setor ofensivo do Tricolor do Pici

O Fortaleza, como é característico do trabalho do treinador Vojvoda, foi uma equipe que conseguiu criar diversas possibilidades de gol contra o Náutico na tarde do último sábado, 12, pela 4ª rodada da Copa do Nordeste. Para o comandante argentino, essa produtividade ofensiva foi um importante fator na partida, que terminou empatada em 2 a 2, mas a ineficiência nas conclusões das jogadas ainda é algo a ser aperfeiçoado para o restante da temporada.

"Enquanto ao que faltou, acho que faltou a finalização das jogadas, fazer gols. Tivemos opções muito claras para finalizar. Eu lembro de dois chutes do Pikachu, que o goleiro adversário fez boas defesas. Dois chutes de Moisés, um de Romero, outro de Depietri, todos dentro da área. Então, acredito que foram situações muito claras, mas temos que seguir trabalhando, confiando e melhorando. O time cria situações de gol, e isso é muito importante para uma equipe que quer ser ofensiva", analisou.

Com quatro jogos na temporada, o comandante argentino testou algumas duplas titulares no setor de ataque. Uma, em específico, ainda não aconteceu: Moisés e Silvio Romero. Vojvoda explicou sobre essa possibilidade.

"Nós temos algumas variantes no nosso ataque. Sobre Romero e Moisés, eles têm minutos, mais o Moisés neste momento. O Romero, a medida que as partidas acontecem, ele terá mais minutos de jogo. Temos uma boa variabilidade de opções no nosso ataque, e isso é importante para o time", explicou.