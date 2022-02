Se vencer o Náutico, o Fortaleza terá o melhor início no Nordestão desde 2001

O Fortaleza pode bater uma marca histórica caso vença o Náutico neste sábado, 12, às 17h45, no Estádio dos Aflitos, em jogo válido pela quarta rodada da Copa do Nordeste. Isso porque o Tricolor pode ter o melhor início na competição desde 2001, quando teve três vitórias e um empate nos quatro primeiros jogos.

Apesar do empate contra o Ceará no último Clássico-Rei, o Fortaleza igualou o aproveitamento em relação a última temporada, quando também venceu dois jogos e empatou um nos três primeiros jogos na Copa do Nordeste. No entanto, na edição de 2021, a equipe empatou o jogo seguinte, e agora o time tem a oportunidade de repetir a marca de 21 anos atrás.

Vale lembrar que a equipe não disputou a Copa do Nordeste nos anos de 2003, 2014 e 2018, além de não haver edições do torneio entre os anos de 2004 a 2009 e 2011 a 2012.

Confira abaixo o aproveitamento do Fortaleza nos quatro primeiros jogos pela Copa do Nordeste desde 2001

2001

CSA 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Sergipe

Botafogo-PB 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 5 x 1 Fluminense de Feira

3 vitórias; 1 empate | 83,33% de aproveitamento

2002

Fortaleza 1 x 1 CSA

Sergipe 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 1 x 0 Botafogo

Fluminense de Feira 2 x 1 Fortaleza

2 vitórias; 1 derrota; 1 empate | 58,33% de aproveitamento

2010

Fortaleza 2 x 2 Santa Cruz

Botafogo-PB 0 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 3 CSA

América-RN 3 x 1 Fortaleza

1 vitória; 2 derrotas; 1 empate | 33,33% de aproveitamento

2013

Confiança 3 x 0 Fortaleza

Fortaleza 3 x 0 Sousa-PB

Fortaleza 0 x 0 Sport

Sport 3 x 0 Fortaleza

1 vitória; 2 derrotas; 1 empate | 33,33% de aproveitamento

2015

Ceará 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 2 x 1 Botafogo-PB

River-PI 2 x 2 Fortaleza

Fortaleza 2 x 0 River-PI

2 vitórias; 2 empates | 66,67% de aproveitamento

2016

Fortaleza 3 x 0 River-PI

Sport 2 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Botafogo-PB

Botafogo-PB 2 x 1 Fortaleza

1 vitória; 2 derrotas; 1 empate | 33,33% de aproveitamento

2017

Fortaleza 0 x 0 Bahia

Altos-PI 1 x 1 Fortaleza

Fortaleza 3 x 2 Moto Club

Moto Club 1 x 1 Fortaleza

1 vitória; 3 empates | 50% de aproveitamento

2019

Náutico 1 x 3 Fortaleza

Fortaleza 0 x 0 CSA

Botafogo-PB 1 x 0 Fortaleza

Fortaleza 2 x 2 Bahia

1 vitória; 2 empates; 1 derrota | 41,67% de aproveitamento

2020

Vitória 0 x 0 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Ceará

Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz

Imperatriz 1 x 2 Fortaleza

2 vitórias; 2 empates | 66,67% de aproveitamento

2021

Fortaleza 1 x 0 CRB

Sampaio Corrêa 0 x 2 Fortaleza

Fortaleza 1 x 1 Treze-PB

Ceará 0 x 0 Fortaleza

2 vitórias; 2 empates | 66,67% de aproveitamento

