Igor Torres elogia Vojvoda e projeta temporada do Fortaleza: "Temos muito a apresentar"

Atacante de 21 anos não esconde expectativa pelo momento vivido pelo Leão do Pici, fala sobre aprendizado com companheiros de clube e exalta identificação com a torcida tricolor: "Vivem o Fortaleza"

Titular do Fortaleza no primeiro Clássico-Rei da temporada, Igor Torres concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 8, no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Satisfeito com os primeiros jogos do Tricolor do Pici no ano, o jovem atacante elogiou o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda e não escondeu a expectativa com o momento vivido pelo Leão do Pici.

"O Vojvoda sempre nos deixa muito a vontade, mas não deixa de cobrar o que é necessário. Ele se esforça bastante nos treinamentos e consegue extrair o melhor de cada um. Estamos fazendo um ótimo trabalho, nada do que estamos vivendo foi por acaso. Ele é fascinado por trabalho, não só ele, como os auxiliares também. Todos são muito importantes aqui, cada um é responsável por uma parte do campo. Nós ainda temos muito a apresentar neste ano", disse o camisa 77 tricolor.

Torres falou sobre a disputa pela titularidade no setor ofensivo da equipe. O atacante de 21 anos minimizou a posição entre os 11 iniciais, falou sobre aprendizado com companheiros de clube e ressaltou que o mais importante é que a equipe tricolor conquiste as vitórias nas partidas.

"Sempre deixei muito claro que ser titular ou não é o que menos importa. tenho uma ambição muito grande por vitórias, isso não vai mudar. Sempre vou querer ganhar. Existem vários momentos. Há situações que a equipe precisa de mais velocidade, às vezes precisa mais de força, em outras, de experiência. Estou aqui para ajudar o grupo. (...) Espero aprender bastante. Sou o mais novo dos atacantes e aprendo muito com todos eles", disse.

O camisa 77 também falou sobre a identificação com os torcedores e exaltou a torcida tricolor durante os jogos.

"O final de semana de cada torcedor depende do nosso resultado, da nossa entrega dentro do campo. O que eles sempre deixam muito claro é que querem raça, e isso nunca vai faltar aqui. (...) Desde que cheguei aqui, eu me identifiquei muito com a torcida, aqui eles não torcem, vivem o Fortaleza. Essa minha conexão com a torcida é porque eu já fui um deles", concluiu.

