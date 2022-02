Fora dos planos do Fortaleza, Felipe Alves e Quintero têm nomes retirados do site oficial

Apesar de terem contrato com o Tricolor, goleiro e zagueiro não vão compor o time em 2022 e já não constam mais no elenco publicado no site oficial do clube

Sem contar com ambos para a temporada 2022, o Fortaleza retirou os nomes de Felipe Alves e Juan Quintero do elenco publicado no site oficial. Enquanto o goleiro trabalha separado do restante dos atletas, o defensor está treinando por conta própria na Colômbia.

A atualização no site foi feita nesta terça-feira, 8, e confirma que os dois jogadores, apesar de terem contrato com o Tricolor, não serão aproveitados. O vínculo de Quintero se encerra em dezembro deste ano, enquanto Felipe Alves pertence ao Leão até o fim de 2023.

Alguns torcedores ainda questionavam se não seria possível uma reintegração deles, especialmente do goleiro, no decorrer da temporada, mas a tendência é justamente o contrário. Os dois buscam equipes no mercado para serem emprestados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os goleiros do elenco publicados no site, aparece agora o nome do jovem Hugo, de 20 anos, que subiu da base tricolor.

O meia Luiz Henrique, que ano passado foi emprestado ao Botafogo, voltou, mas também não será aproveitado pelo Fortaleza e por isso não consta mais no site. O contrato dele com o Tricolor vai até 2023.

Tags