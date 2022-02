Fortaleza aparece entre os 20 clubes da América com mais interações no Instagram em janeiro

Com 3,6 milhões de interações na plataforma durante o período, Leão do Pici ocupa a 14ª posição do ranking no levantamento feito por empresa especializada em marketing esportivo. Tricolor está no top-20 dos times do continente há nove meses consecutivos

Com resultados expressivos conquistados dentro de campo nas últimas temporadas, o Fortaleza também tem mostrado sua força fora das quatro linhas. Prova disso é que o Tricolor do Pici aparece entre os 20 clubes da América com mais interações no Instagram em janeiro. Com 3,6 milhões de interações na plataforma durante o período, o Leão ocupa a 14ª posição do ranking no levantamento feito pelo Deportes & Finanzas, empresa especializada em marketing esportivo.

Com o resultado, o clube leonino está no top-20 dos times do continente com mais engajamento no Instagram há nove meses consecutivos. Desde maio de 2021, quando iniciou a sequência, o Fortaleza já figurou entre os dez primeiros do ranking em duas oportunidades. Nas duas ocasiões, a equipe tricolor ocupou a décima posição, com 6,2 milhões de interações na rede social durante um mês.

No mês de janeiro deste ano, apenas o Sport-PE, entre clubes nordestinos, conseguiu o repetir o feito do Fortaleza e garantiu uma vaga no top-20. O Leão da Ilha apareceu na 19ª posição. Considerando apenas equipes brasileiras, o Fortaleza é o décima agremiação com mais engajamento.

Confira o número de interações e posições do Fortaleza no ranking durante o período

Maio de 2021 - 4,8 milhões (13ª posição)

Junho de 2021 - 6,2 milhões (10ª posição)



Julho de 2021 - 5,0 milhões (11ª posição)



Agosto de 2021 - 5,1 milhões (14ª posição)



Setembro de 2021 - 3,4 milhões (16ª posição)



Outubro de 2021 - 5 milhões (13ª posição)



Novembro de 2021 - 3,1 milhões (17ª posição)



Dezembro de 2021 - 6,2 milhões (10ª posição)



Janeiro de 2022 - 3,6 milhões (14ª posição)

