Renato Kayzer conclui negociação com o Fortaleza e assina contrato

Com contrato por quatro temporadas, atacante é a 8ª contratação do Leão para a temporada 2022

O Fortaleza vai oficializar nas próximas horas a contratação do atacante Renato Kayzer. O Tricolor havia acertado a compra do jogador junto ao Athletico-PR na semana passada, mas o contrato só foi assiando nesta terça-feira, 8.

Com 25 anos, Kayzer acertou com o Fortaleza por quatro temporadas. Na conta que possui no Instagram, o jogador postou a frase “Que seja feita a sua vontade Jesus” e dois pontos com as cores do Fortaleza. O atacante é a 8ª contratação do Leão para a temporada 2022.

Na divulgação oficial, o Fortaleza deve esmiuçar o procedimento para aquisição do atleta. Para poder jogar no Campeonato Cearense, Renato Kayzer terá que ser regularizado até sexta-feira, 11, data limite no regulamento específico do certame.

