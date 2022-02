Silvio Romero é regularizado e está apto para estrear no Clássico-Rei

O atacante do Fortaleza teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nessa quinta-feira, 3, e já pode jogar contra o Ceará, em confronto válido pela Copa do Nordeste

O atacante argentino Silvio Romero, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) nessa quinta-feira, 3, e está apto para estrear com a camisa do Fortaleza no Clássico-Rei deste sábado, 5. O jogador havia sido anunciado como reforço do Tricolor no dia 13 de janeiro, mas sem regularização, havia perdido os dois primeiros jogos do Leão diante do Sousa-PB e do Floresta.

A demora da regularização ocorreu devido à tramitação da documentação internacional. Silvio Romero esteve presente na estreia do Fortaleza na temporada 2022 diante do Sousa acompanhando a partida ao lado do presidente Marcelo Paz.

Sobre o assunto Adaptado como segundo volante, Lucas Lima é o jogador com mais desarmes do Fortaleza em 2022

Vojvoda elogia desempenho de reforços do Fortaleza e projeta Clássico-Rei: "Jogo totalmente diferente"

Torcida do Fortaleza garante ocupação máxima de seu espaço no Clássico-Rei

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O centroavante veio do Independiente/ARG, onde foi o capitão e principal goleador da equipe na temporada passada. Em 55 jogos, marcou 22 gols e deu quatro assistências. Ao todo, atuando pelo clube argentino, Romero participou de 128 partidas, com 50 tentos e nove passes para gol.

Fortaleza x Ceará acontece no próximo sábado, 5, às 17h45, em confronto válido pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

Tags