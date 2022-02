Torcida do Fortaleza garante ocupação máxima de seu espaço no Clássico-Rei

Os 14.171 lugares reservados para a torcida do Fortaleza para o Clássico-Rei deste sábado, 5, válido pela Copa do Nordeste, já estão preenchidos. O clube anunciou no começo da tarde desta quinta-feira, 3, que tanto os check-ins quanto os ingressos colocados à venda estão esgotados.

Os setores destinados aos tricolores são: os anéis superior e inferior da parte sul do estádio, a superior central, o bossa nova (inferior central) e o premium, além dos camarotes. Em cada um deles, apenas 30% da capacidade pode ser utilizada, devido ao decreto do Governo do Estado. O Leão terá mais espaço na arquibancada porque é mandante, portanto também ficará com toda a renda.

Os outros 5 mil lugares estão direcionados à torcedores do Ceará, mas o clube não divulgou nenhuma parcial de venda até o momento. Os alvinegros vão ocupar os anéis superior e inferior da parte norte, respeitando o limite de capacidade de 30% em cada um.

O primeiro Clássico-Rei do ano é válido pela terceira rodada da fase de grupos do Nordestão.



