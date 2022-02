Fortaleza faz proposta para tirar Renato Kayzer do Athletico-PR

Tricolor mantém contato com o Furacão e os representantes do atleta. Uma oferta foi feita e a diretoria do Leão aguarda retorno

Ativo no mercado, o Fortaleza busca a contratação do atacante Renato Kayzer, que hoje defende o Athletico-PR. A ideia da diretoria do Leão é adquirir direitos econômicos do jogador e uma proposta oficial já foi feita.

O Tricolor aguarda um retorno do staff do jogador e do Athletico-PR sobre a oferta feita. Informação da imprensa paranaense é que a proposta gira em torno de R$ 8 milhões, mas o Esportes O POVO ouviu de uma fonte ligada ao Leão que o valor é menor.

Setoristas do Athletico-PR confirmam que a proposta do Fortaleza agradou a diretoria do Furacão, mas que o negócio ainda não foi fechado. Enquanto a situação se resolve, o jogador treina normalmente em Curitiba. O contrato de Kayzer com o Athletico-PR vai até o fim de 2023.

Renato Kayzer tem 25 anos, mas um currículo já vasto. Na temporada passada, defendendo o Furacão, ele fez 53 jogos, 12 gols e deu três assistências.



Atualizada às 15h55min do dia 3/2/2022

