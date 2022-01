Sem regularização, Romero vai ao Castelão e assiste goleada do Fortaleza

Atleta não teve situação regularizada no BID e não estreou pelo Leão no jogo contra o Sousa-PB deste domingo, 30

O Fortaleza não contou com o principal reforço da temporada na estreia da Copa do Nordeste. Ainda sem o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Silvio Romero assistiu o duelo contra o Sousa-PB deste domingo, 30, nas arquibancadas da Arena Castelão.

O prazo limite para a inscrição do camisa 9 no sistema da CBF era até as 18 horas da última sexta-feira, 48 horas antes da realização da partida. O atacante Silvio Romero foi apresentado oficialmente pelo Fortaleza na última terça-feira, 25, em coletiva realizada no Castelão.

O argentino desembarcou no aeroporto de Fortaleza no dia 21 deste mês. Ele foi recebido pelo Vice-Presidente do Tricolor, Alex Santiago e por alguns torcedores.

O Fortaleza não sentiu dificuldades para golear o Sousa-PB por 5 a 0, na noite deste domingo, 30, no Castelão. O confronto marcou a estreia do Leão na Copa do Nordeste e na temporada 2022.

