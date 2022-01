Em apresentação, Moisés explica escolha pelo Fortaleza: "Um time muito grande"

Ao lado do presidente Marcelo Paz e do vice-presidente Alex Santiago, atacante foi apresentado e concedeu entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 31

O Fortaleza apresentou oficialmente o atacante Moisés, ex-Ponte Preta-SP, na tarde desta segunda-feira, 31. O jogador esteve ao lado do presidente Marcelo Paz e do vice-presidente Alex Santiago, e concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa do Centro de Excelência Alcides Santos.

Sexto reforço anunciado para o ano de 2022, Moisés chegou ao Fortaleza após defender a Ponte Preta na última temporada. O atleta treinava no clube desde o dia 23 de janeiro e já estreou oficialmente com a camisa do Tricolor na vitória sobre o Sousa-PB no último domingo. Na coletiva, o atacante avaliou sua performance no primeiro jogo.

"No dia a dia com o Vojvoda, eu vou me adaptando no estilo de jogar dele. Minha estreia ontem eu tive um pouco de nervosismo pelo primeiro jogo, ainda algumas questões a melhorar, como falei: é no dia a dia. Tô muito feliz pela vitória, principalmente, e pela minha estreia sei que ajudei da melhor maneira possível, mas eu acho que eu tenho a melhorar muito, e eu acho que no dia a dia de trabalho vou conseguir me adaptar e mostrar para o que eu vim ao Fortaleza", disse.

Natural de Santa Catarina, o atleta de 25 anos iniciou tardiamente sua carreira no profissional e falou sobre a discriminação que sofria por ter passagem no futebol amador.



“Como muitos sabem, eu não tive base, vim do (futebol) amador. Acho que na minha dedicação, eu nunca deixei de acreditar, eu sempre tive fé. Foram momentos difíceis no começo da minha carreira, por questões de ter um preconceito por causa de ser amador, de não ter base. Mas eu não deixei de acreditar, venho mostrando que eu sou capaz, tenho muitas coisas a melhorar ainda, e sei que nesse grupo aqui, nessa comissão, vão me ajudar e que eu possa estar aprendendo mais e mostrando mais o que eu posso fazer”, comentou Moisés.

O jogador também revelou que recebeu sondagens e propostas de outros clubes, mas que decidiu aceitar a proposta do Fortaleza, sendo a disputa da Libertadores um fator fundamental para a escolha: “todo mundo sonha em jogar”.

“Quando meus empresários me passaram as situações, as propostas, eu acho que Fortaleza por ser uma cidade boa, ter uma torcida que é inexplicável, e por estar disputando uma Libertadores, que todo mundo sonha em jogar. Conversei muito com minha família, com minha namorada, para que possamos escolher bem e eu escolhi vestir a camisa do Fortaleza, que eu sei que é uma camisa muito grande, um time muito grande. E eu tenho certeza que vou conseguir mostrar meu futebol, vou ajudar muito essa equipe”, afirmou o atacante.

Por Pedro Mairton, especial para O POVO

