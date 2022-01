Sejuv investigará protocolo em jogo do Fortaleza com presença de deputada antivacina

Deputada federal do PSL-SP, Carla Zambelli se posiciona contra a exigência do passaporte de vacinação e garante não ter tomado vacina contra Covid-19. Ela esteve presente no Castelão no último domingo, 30, assistindo jogo do Fortaleza diante do Sousa-PB, pela Copa do Nordeste

A Secretaria do Esporte e Juventude do Estado (Sejuv) afirmou em nota nesta segunda-feira, 30, que irá investigar o protocolo sanitário em jogo do Fortaleza no Castelão após a deputada Carla Zambelli postar uma foto nas redes sociais assistindo a uma partida no time no estádio. Deputada federal do PSL-SP, a parlamentar se posiciona contra a exigência do passaporte de vacinação e garante não ter tomado vacina contra Covid-19. Na imagem divulgada, ela ainda aparece sem qualquer máscara de proteção.

Na nota, a secretaria salientou também que a operação no estádio em dia de jogos é de responsabilidade do clube mandante, de modo que cabe a ele a responsabilidade de cobrar o esquema vacinal completo dos participantes, bem como o cumprimento de outras regras como a utilização de máscaras e cumprimento do distanciamento social.

O Esportes O POVO questionou ao Fortaleza se a comprovante de vacinação da deputada foi exigido para ela adentrar ao estádio, mas o clube optou por não se pronunciar, uma vez que um assessor da parlamentar já havia feito isso publicamente e demonstrado que o protocolo havia sido respeitado.

A manifestação citada foi de Eduardo de Salles, que também ocupa o cargo de secretário do Conselho Deliberativo do Tricolor. Em sua conta pessoal no Twitter, ele esclareceu que “em relação às condições de acesso, foram atendidos os requisitos do decreto estadual, conforme art. 11, §8”.

O parágrafo 8 do artigo 11 do decreto governamental diz que “o passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso aos estabelecimentos por menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por razões médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar”.

Na conta que mantém no Twitter, a deputada Carla Zambelli se manifestou sobre o assunto e publicou um atestado médico, datado de 11 de janeiro de 2022. O documento afirma ser um risco para ela receber imunizantes disponíveis para a Covid-19. “Não posso e não vou tomar vacina”, escreveu a parlamentar.

O Esportes O POVO também questionou ao Fortaleza se Carla Zambelli foi convidada do clube e se ele teve acesso à arquibancada sem máscara. Na postagem de Eduardo de Salles, ele também esclareceu que não houve convite de nenhum órgão do clube e tampouco ela ficou em algum camarote oficial. (Com Brenno Rebouças)

Confira nota da Secretaria do Esporte e Juventude:

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) informa que os clubes mandantes de jogos são responsáveis por toda a operação no dia do jogo. Destaca, ainda, que o caso ocorrido no jogo entre Fortaleza x Sousa-PB, pela Copa do Nordeste, no último domingo (30), será apurado pela Sejuv. Cabe aos participantes a obrigação de comprovar junto ao realizador do evento o esquema vacinal completo, assim como o uso de máscaras e o cumprimento do distanciamento social, sendo atribuição do clube mandante realizar essa exigência, com o devido controle para fiscalização.

Quanto à vacinação e ao controle de acesso dos atletas, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) segue as determinações das autoridades sanitárias e o calendário de vacinação contra a covid-19 dispostas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). É obrigatório ao indivíduo a apresentação do comprovante de vacinação plena para a Comissão Médica Especial da CBF. Os testes diagnósticos (Pesquisa de Antígenos ou RT-PCR) são obrigatórios a todos os atletas dos elencos dos clubes, inscritos na competição correspondente, até o limite de testes distribuídos pela CBF.

Os atletas serão testados a cada rodada, preferencialmente com dois dias de antecedência de cada partida, independentemente de estarem ou não relacionados para o jogo. Para a temporada 2022, permanece a manutenção da obrigatoriedade dos testes diagnósticos para integrantes da comissão técnica inscritos na súmula do jogo e que ficarão no banco de reservas, no máximo sete pessoas.

