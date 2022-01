Com atestado e sem vacina, deputada Carla Zambelli viu jogo do Fortaleza no Castelão

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) esteve no estádio Castelão no último domingo, 30, para acompanhar a partida entre Fortaleza e Sousa-PB, válida pela Copa do Nordeste. A presença da parlamentar levantou questionamentos nas redes sociais, uma vez que ela se posiciona contra a exigência do passaporte de vacinação e garante não ter tomado nenhuma vacina contra a Covid-19.

Em contrapartida, o decreto vigente do Governo do Estado do Ceará, publicado no dia 29 de janeiro de 2022, exige o passaporte sanitário (comprovando que o ciclo vacinal contra a Covid-19 está completo, ou seja, no mínimo duas doses) para que pessoas possam ingressar em eventos de qualquer natureza e porte, restaurantes, bares, barracas de praia e academias, bem como a realização por hóspedes de “check in” em hotéis e pousadas. Além disso, na foto que postou, Zambelli aparece sem máscara, outro item obrigatório pelo decreto.

Deputada Carla Zambelli publicou foto, sem máscara, na arquibancada do Castelão, no dia da partida entre Fortaleza e Sousa-PB (Foto: Reprodução/Instagram )



O Esportes O POVO questionou ao Fortaleza se a comprovante de vacinação da deputada foi exigido para ela adentrar ao estádio, mas o clube optou por não se pronunciar, uma vez que um assessor da parlamentar já havia feito isso publicamente e demonstrado que o protocolo havia sido respeitado.

A manifestação citada foi de Eduardo de Salles, que também ocupa o cargo de secretário do Conselho Deliberativo do Tricolor. Em sua conta pessoal no Twitter, ele esclareceu que “em relação às condições de acesso, foram atendidos os requisitos do decreto estadual, conforme art. 11, §8”.

O parágrafo 8 do artigo 11 do decreto governamental diz que “o passaporte sanitário não será exigido como condição de acesso aos estabelecimentos por menores de 12 (doze) anos ou por aqueles que, por razões médicas reconhecidas em atestado médico, não puderem se vacinar”.

Na conta que mantém no Twitter, a deputada Carla Zambelli se manifestou sobre o assunto e publicou um atestado médico, datado de 11 de janeiro de 2022. O documento afirma ser um risco para ela receber imunizantes disponíveis para a Covid-19. “Não posso e não vou tomar vacina”, escreveu a parlamentar.

O Esportes O POVO também questionou ao Fortaleza se Carla Zambelli foi convidada do clube e se ele teve acesso à arquibancada sem máscara. Na postagem de Eduardo de Salles, ele também esclareceu que não houve convite de nenhum órgão do clube e tampouco ela ficou em algum camarote oficial.

Sobre o uso de máscaras durante a partida, o Tricolor disse que cumpre protocolo com suporte da Sesa (Secretaria de Saúde do Estado do Ceará) para orientar o uso da máscara durante toda a partida, com anúncios via sistema de som do estádio e outros meios disponíveis. Além disso, membros da Sesa costumam passar entre os torcedores solicitando a utilização do artigo.

