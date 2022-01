Fortaleza x Sousa-PB ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Nordeste 2022 entre Fortaleza e Sousa-PB será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Fortaleza e Sousa-PB se enfrentam hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming Nordeste FC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Os torcedores do Fortaleza já garantiram ocupação de quase 70% do espaço liberado para público no Castelão para a partida contra o Sousa-PB, que acontece domingo, 30.

Ainda sem o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Silvio Romero será desfalque na equipe de Juan Pablo Vojvoda em duelo contra o Sousa-PB neste domingo, 30.

Fortaleza x Sousa-PB ao vivo: onde assistir à transmissão

Nordeste FC: para clientes do serviço de streaming

Copa do Nordeste 2022 - Fortaleza x Sousa-PB

Escalação provável

Fortaleza

Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Titi; Pikachu, Felipe, Jussa (Ronald), M. Vargas (Lucas Lima), Crispim; Robson, Moisés (Depietri). Téc: Vojvoda.

Sousa-PB

Ricardo; Iranilson, Weder, Marcelo Duarte, Carequinha; Doda, Romeu, Daniel Costa, Juninho (Esquerdinha); Jó Boy, Deivide. Téc: Mozart.

Arbitragem

Árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano

Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Marcus Vinicius Machado Araújo Brandão

Quando será Fortaleza x Sousa-PB

Hoje, domingo, 30 de janeiro (30/01), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x Sousa-PB

Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

